Adele debutaría en el cine de la mano del magnate de la moda y director, Tom Ford

La artista se retiró de la escena musical hace exactamente un año y aseguró que se dedicaría a otros proyectos por un largo periodo.

Los “descansos” y desapariciones de la escena musical de la cantante británica Adele no son una novedad para sus seguidores. Sin embargo y tras pocas participaciones en el ámbito actoral, la compositora y multiinstrumentista sería parte del elenco de la nueva película del magnate de la moda y director, Tom Ford.

En las últimas horas, medios estadounidenses revelaron que la intérprete sería parte de “Cry to Heaven”, film que será una adaptación de la novela homónima, publicada en 1982, que trata sobre la vida de dos hombres que se entrelazan de forma inesperada en la Italia del siglo XVIII.

El exdirector creativo de Gucci e Yves Saint Laurent y cineasta escribirá y producirá el contenido que completaría su elenco de la mano de Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Owen Cooper, Daniel Quinn-Toye, Hunter Schafer, Josephine Thiesen, Thandiwe Newton, Theodore Pellerin, Daryl McCormack, Cassian Bilton, Hauk Hannenmann y Lux Pascal.

Según se supo, la pieza estaría en instancia de preproducción entre Londres y Roma, dado que el rodaje principal iniciaría en enero y finalmente, sus primeras reproducciones tendrían lugar a mediados de 2026.

La historia sigue a un noble veneciano y un cantante de ópera que permiten atravesar temas como la identidad, la traición, el amor y la búsqueda de la libertad artística y personal, ejes que Ford acostumbra y lo que lo llevó a estar anteriormente nominado al óscar por “Un hombre soltero” en 2009 y fue ganador del Gran Premio del Jurado en Venecia por “Animales nocturnos” en 2016.

El último show de Adele fue el 23 de noviembre de 2024, lo que marcó el final de su residencia "Weekends with Adele" que duró dos años en Las Vegas e incluyó, casi al final de estos espectáculos, diez conciertos en Múnich, Alemania.

Al concluir, la británica señaló que no tenía en mente una gira, volver a los escenarios o el lanzamiento de un disco, sino que se tomaría un “largo descanso” para dedicarse a otro tipo de proyectos.

