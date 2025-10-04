En Paraná preparan una "malvenida" al Presidente

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios (Sitradu), Sofía Cáceres Sforza, comentó en el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7 sobre la “Malvenida” que organizan desde varias agrupaciones en relación con la visita de Javier Milei a Paraná este sábado, a quien lo acompañará el gobernador Rogelio Frigerio y candidatos de Alianza La Libertad Avanza.

“Si uno está en grupos o charla con gente, todos estaban esperando que se realice esta convocatoria en el marco de esta visita”, aseguró.

Cáceres Sforza explicó que la protesta busca repudiar el “ajuste brutal que venimos sufriendo” y “los tremendos casos de corrupción, de vínculos desde la coima hasta el caso Libra, hasta los vínculos con el narcotráfico”.

La convocatoria de la “Malvenida” será este sábado a las 17,30 y el punto de encuentro será en la zona de la Costanera media, específicamente en Acuerdo de San Nicolás y Etchevehere.

La dirigente aclaró que “hay dos convocatorias. En primer lugar, la Asamblea Antifascista y Transfeminista convoca a partir del mediodía para estar cerca de la Costanera y esperar la llegada. Y después, otros sectores convocamos directamente a las cinco y media de la tarde. Esperamos que sea el horario de la convocatoria para la visita de Milei. El punto de convocatoria va a depender de cómo finalmente se termine de realizar el acto oficial. Por lo pronto, el punto de convocatoria es en Acuerdo de San Nicolás y Etchevehere, que vendría a ser arriba de la barranca. Seguramente por el vallado no se podrá avanzar mucho más”.

Será, aclaró, “una malvenida a Milei y a Frigerio. Está habiendo un repudio popular en todos lados, y ha obligado a Milei a levantar presentaciones. Y acá Frigerio ha puesto a disposición la Policía. Es probable que sea un operativo de seguridad bastante grande. Pero nosotros vamos a estar ahí para mostrar el hartazgo social en relación al ajuste brutal que venimos sufriendo”.

Fuente: Entre Ríos Ahora.