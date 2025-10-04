Patronato va por el mejor puesto posible en la Primera Nacional

Este sábado por la tarde, a partir de las 15.30, se desarrollará el encuentro entre Patronato y Ferro Carril Oeste por la 34ª fecha de la Zona A en la Primera Nacional. Este partido marcará el cierre del torneo antes de la disputa del Reducido y contará con el arbitraje de Julio Barraza (último partido como árbitro), acompañado por los jueces asistentes Diego Romero y Francisco Gugliota. El cuarto árbitro será Guido Mascheroni.

El equipo de Gabriel Gómez viene de tener un flojo encuentro frente a Almagro, con el que empató 0-0 para alcanzar los 48 puntos y asegurar su lugar en el Reducido. Ahora, el desafío del Patrón es obtener un resultado positivo tanto para mejorar su lugar dentro de la próxima instancia como para lograr la clasificación a Copa Argentina.

En frente habrá un rival que salvó la categoría en la pasada jornada luego de su victoria ante Los Andes por 1-0 en condición de visitante. Con 38 unidades, el Verdolaga despide una temporada para el olvido que lo tuvo casi todo el año en la lucha por evitar el descenso.

Para este partido, el entrenador del Patrón no introducirá grandes sorpresas en su equipo. Se espera que los titulares sean: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Ian Escobar; Valentín Pereyra, Santiago Gallucci Otero, Juan Barinaga, Julián Marcioni; Federico Castro y Alan Bonansea.

En el banco esperarían por su oportunidad Juan Mazza, Facundo Díaz, Fernando Moreyra, Julián Navas, Marcos Enrique, Matías Pardo, Augusto Picco, Guillermo Sánchez y Joaquín Barolín.

Para cerrar el campeonato, Ferro perdió a Gerónimo Tomasetti por haber llegado a las cinco tarjetas amarillas. Es por este motivo que deberá introducir al menos una variante en el mediocampo. Los convocados para este encuentro son:

-Arqueros: Fernando Monetti y Rafael Ferrario.

-Defensores: Rodrigo Ayala, Alan Lorenzo, Patricio Boolsen, Martín Vallejos, Franco Meritello, Lautaro Lucero y Nazareno Kihm.

-Mediocampistas: Gino Olguín, Tiago Esidín, Martín Campos, Juan Fernández Pinto, Felipe Obradovich, Francisco Cuzzani.

-Delanteros: Gabriel Ayala, Franco García, Mateo Benegas, Nicolás Montiel y Lautaro Parisi