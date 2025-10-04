Carlos Skliar abrirá la Feria de la Palabra en Concepción del Uruguay

Con una apertura de lujo a cargo del reconocido pensador Carlos Skliar, Concepción del Uruguay se prepara para vivir la 5ª edición de la Feria de la Palabra. Del 10 al 12 de octubre, la ciudad se convertirá en un punto de encuentro para la literatura, la memoria y el arte, con charlas, presentaciones y espectáculos que convocan a destacados referentes del ámbito cultural.

La ciudad de Concepción del Uruguay se prepara para recibir a amantes de la literatura, el arte y la cultura en general en la V Feria de la Palabra, que se realizará el próximo fin de semana. La apertura del evento contará con la presencia del destacado investigador y escritor Carlos Skliar, quien compartirá reflexiones sobre la palabra.

Carlos Skliar es un reconocido investigador, docente, fonoaudiólogo y escritor especializado en literatura, pedagogía y filosofía. Con una amplia trayectoria en el campo de la educación, Skliar ha publicado varios libros y ensayos que exploran la relación entre la palabra, la educación y la ética. En su obra, destaca la importancia de la palabra como herramienta esencial para la comunicación humana y educativa.

La feria se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de octubre, con una variedad de actividades y presencias especiales que prometen ser enriquecedoras para todos los que disfrutan de la literatura y la cultura. La apertura del evento será el viernes 10 de octubre a las 21 horas, con la conferencia de Carlos Skliar sobre la visión de la palabra. Según Skliar, la palabra es profunda y multifacética, y aboga por una palabra que sea escuchada con atención y que respete la singularidad del otro.

Un pensador de la palabra

Las reflexiones de Skliar giran en torno a la lentitud, el encuentro con el otro, la escucha y el silencio como elementos fundamentales de la comunicación humana y educativa. Su obra combina una reflexión fronteriza entre la literatura, la pedagogía y la filosofía, y ha sido reconocida internacionalmente por sus aportes pedagógicos, filosóficos y literarios al campo de la educación.

Carlos Skliar es un investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Argentina y del Área de Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Nacido en Buenos Aires en 1960, Skliar es autor de varios libros de poemas y ensayos, y ha escrito numerosos trabajos sobre educación y filosofía. Su obra reivindica una escritura sin rumbo y sin mapa, donde la emoción esté por encima de la razón, y destaca la importancia del otro, la complicidad y la empatía. Skliar también conduce el programa de radio "Preferiría no hacerlo" junto a Diego Skliar desde 2005.

La Feria de la Palabra

Durante el fin de semana largo del 10, 11 y 12 de octubre, Concepción del Uruguay será escenario de la quinta edición de la Feria de la Palabra, organizada por la Municipalidad bajo el lema “Laberinto. Memoria. Espejo”. La iniciativa reunirá a universidades, escritores, libreros, librerías, editoriales locales y distintos referentes del ámbito literario y cultural, consolidándose como uno de los encuentros más importantes de la región.

Además de Carlos Skliar en la apertura, la 5ª Feria de la Palabra contará con la presentación de Alejandro Vaccaro, Miguel Ángel Federik, Belén Zavallo, entre otras propuestas. Además de la Carpa en plaza Ramírez con stand y expositores, se espera un cierre especial el domingo 12 de octubre a las 20, con un espectáculo de Raly Barrionuevo, frente al Centro Cívico.