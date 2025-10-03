Sin goles, Argentinos Juniors y Central Córdoba empataron en La Paternal

Argentinos Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero empataron sin goles este viernes en el estadio Diego Armando Maradona, por la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Fue expulsado Juan Pignani en el visitante en el quinto minuto adicional de la etapa complementaria.

En un encuentro en el que el Bicho tuvo las mejores ocasiones para llevarse la victoria, el Ferroviario terminó sumando un punto que le sirve para quedar por el momento en zona de playoff con 15 puntos, al igual que el elenco de La Paternal. Sin embargo, ambos podrían ser desplazados en caso de darse algunos resultados.

Por el lado de Argentinos, que en la próxima fecha visitará a Defensa y Justicia el viernes 10 de octubre, el punto lo deja en zona de repechaje de clasificación a Copa Libertadores en Tabla Anual, pero Boca Juniors o Riestra - en caso de ganar- podrían pasarlo.