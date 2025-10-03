Aldosivi sorprendió a Unión, consiguió su primer triunfo y le impidió estirar su ventaja

El Tatengue cayó como local con el Tiburón en el 15 de Abril.

Unión de Santa Fe perdió en un duelo de opuestos con Aldosivi de Mar del Plata por 2 a 0 y no pudo ampliar su ventaja como líder en la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro de este viernes se disputó en el estadio 15 de Abril, por la fecha 11, y el resultado significó la primera victoria en el certamen para el Tiburón, que se impuso con goles del exPatronato Justo Giani y Giuliano Cerato.

Con este resultado, los comandados por Guillermo Farré quedaron transitoriamente por encima de San Martín de San Juan en la Tabla Anual y en los Promedios y están a dos unidades de Talleres en busca de la salvación.

El Tatengue impuso condiciones en su estadio y contó con las chances más claras para abrir el marcador en el primer tiempo. El arco de Aldosivi tembló a los 12 minutos luego de un potente disparo de Mauro Pittón que dio en el travesaño. En el rebote, Lucas Gamba cabeceó mal y se perdió de manera increíble el gol.

Más tarde, Matías Tagliamonte salvó su valla luego de un remate lejano de Justo Giani y Cristian Tarragona (otro exPatronato) tampoco pudo vulnerar a Jorge Carranza con un tiro dentro del área que fue con potencia.

En el complemento, los dirigidos por Leonardo Madelón continuaron en la búsqueda del gol, pero se encontraron con un duro golpe a los 63 minutos, cuando Justo Giani marcó el 1-0 para el Tiburón.

Cuando el Tatengue iba en busca del empate, el equipo marplatense logró aumentar en tiempo de descuento luego de un contragolpe letal que comenzó Natanael Guzmán y culminó Giuliano Cerato para liquidar el encuentro en Santa Fe y renovar las ilusiones en Aldosivi.

En la próxima jornada, Unión visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero el viernes 10 de octubre mientras que Aldosivi jugará en Mar del Plata frente a Huracán el domingo 12, consigna Infobae.