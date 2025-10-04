Frigerio espera a Milei en Paraná: “Lo vamos a recibir muy bien”

El gobernador celebró la primera visita del libertario como presidente a la provincia. Milei llega este sábado y caminará la Costanera de la ciudad. La cita es este sábado a las 18, en Avenida Laurencena y Acuerdo de San Nicolás.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se refirió a la visita del presidente Javier Milei en campaña electoral prevista para este sábado a Paraná. “Estamos muy contentos de que nos visite, es la primera vez y lo vamos a recibir muy bien”, anunció.

El presidente y su comitiva llegan en plan de campaña electoral hacia las legislativas del 26 de octubre. Frigerio y Milei comparten la coalición Alianza La Libertad Avanza en búsqueda de una victoria en los comicios donde se votarán cinco diputados y tres senadores nacionales de Entre Ríos.

Los detalles de la visita presidencial se mantienen en reserva entre los equipos de los gobiernos nacional y provincial. Hasta el momento se estima que Milei arribaría este sábado por la mañana a Paraná. Luego se trasladaría a la ciudad de Santa Fe, donde caminaría la Peatonal San Martín con candidatos locales de La Libertad Avanza.

Por la tarde del sábado el presidente, Frigerio y los candidatos entrerrianos harán una recorrida por la Costanera paranaense. La cita es a las 18 horas en Laurencena y Acuerdo de San Nicolás.

Este viernes Frigerio, en contexto de campaña electoral, pidió el voto: “Tanto el gobierno nacional como nosotros entendemos que el esfuerzo de tantos argentinos y entrerrianos durante estos meses no se tire por la borda y podamos salir adelante”.

El mandatario entrerriano consideró que actualmente “la politica se divide entre quienes quieren que le vaya bien al gobierno nacional y los que quieren que le vaya mal”. Y se ubicó en el primer grupo.

A pesar de su acuerdo electoral Frigerio ratificó su defensa “con uñas y dientes” de los intereses de los entrerrianos. Valoró que con la Casa Rosada tiene “diálogo permanente” y citó ejemplos de las disputas de gestión abiertas. “Siempre vamos a reclamar lo que nos parece justo, como la deuda del ANSES con nuestra Caja de Jubilaciones y la discriminación desde hace años de la Secretaria de Energia con la represa de Salto Grande”, mencionó.

Frigerio habló de la visita presidencial durante una recorrida por el evento ConerTech y la feria Expo del Empleo en Paraná, junto con Leandro Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

“Nos entusiasma acercar a los jóvenes a las economías del conocimiento”, dijo el gobernador. Y valoró el flamante Mirador Tec recién inaugurado: “Iba a ser un edificio para funcionarios públicos, pero lo agarramos a tiempo y hoy es el polo tecnológico de innovación y de economía del conocimiento más importante de la Argentina”.

El mandatario destacó que 26 empresas van a empezar a trabajar los próximos días en el espacio. “Estamos pasando del siglo XIX al XXI con mucho esfuerzo”, ilustró.

Fuente: Ahora.