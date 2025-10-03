Gonzalo Lapera regresa a la Liga Argentina de Vóley: “Uno siempre extraña volver al país”

Tucumán de Gimnasia se convirtió en el nuevo equipo del paranaense Gonzalo Lapera y buscará ser protagonista de la próxima temporada de la Liga Nacional de Vóleibol. Será la vuelta al máximo nivel de la Argentina para el entrerriano, luego de pasos por Albania y Chipre, con un breve paréntesis en Paracao. El 15 de abril llegó a la capital entrerriana y a la semana ya estaba entrenando con La Bomba, donde se mantuvo activo al disputar el torneo de la Asociación Paranaense de Vóley y la Liga Provincial.

Justamente durante su última experiencia en la isla europea se desempeñó como opuesto, una posición que le abrió las puertas para llegar al Lobo. “De a poquito, volver a la Argentina y volver a jugar de opuesto. Yo por ahí la las últimas Ligas Argentinas que he jugado fue de punta… pero como siempre, buscaré hacerlo lo mejor posible y dejar el equipo en lo más alto”, señaló.

En cuanto a sus objetivos colectivos, Lapera indicó que le gustaría instalar a Tucumán de Gimnasia entre los animadores de la Liga: “En lo grupal yo creo que es ir paso a paso; primero metiéndonos entre los ocho de arriba; la primera fase te clasifica en una posición para la Copa ACLAV. Yo creo que deberíamos sacar varios puntos para para quedar lo mejor posible y que hagamos una linda copa”.

El primer desafío que tendrán Lapera y sus compañeros estará en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, el 23 y 24 de octubre, cuando participen de un cuadrangular amistoso. En la primera jornada, a las 21, se medirán con Ciudad Vóley; el ganador jugará la final con quien triunfe entre San Lorenzo y Monteros Vóley, que abrirán el torneo a las 18). Los perdedores irán por el tercer puesto.

Al ser consultado por la temporada que espera con su nuevo equipo, el medallista en los Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010, expresó: “Como siempre la Liga Argentina es una Liga exigente; se entrena mucho, hay muchos equipos y todos juegan. Siempre hay, como en todos lados, dos o tres equipos que se arman fuerte y después la mayoría son parejos. Así que es una liga dura con muchos partidos, muchos viajes y a nivel deportivo es exigente por donde se mire: en el entrenamiento, en el juego, en los viajes”.

En su vuelta al país, Lapera habló sobre las enseñanzas y la experiencia que pudo cosechar en el exterior. “El haber jugado afuera en lo voleibolístico, por así decirlo, uno por ahí ve otras miradas, otras formas de entrenar. Te encontrás con diferentes coachs, con diferentes entrenadores y cada uno tiene su librito, su escuela. Cada uno te enseña distintas técnicas o lo que debería hacer en cada situación. Siempre eso depende de qué entrenador te toque”, contó.

“También en lo deportivo uno es como el refuerzo que va a ayudar al equipo y por ahí tiene esa presión de tener que jugar bien, de dar todo en la cancha. Haber estado afuera te da esa experiencia, de ganar, perder, eso también siempre pasa, te puede ir bien, te puede ir mal. Todo eso después hace que uno cuando venga a su país traiga toda esa experiencia que acumuló”, reflexionó.

Por último, el jugador surgido en Argentino Juniors y con pasado en Echagüe habló de algunas diferencias culturales entre los países en los que estuvo y Argentina. “Humanamente por ahí uno siempre extraña volver al país, hablar su idioma, compartir las costumbres, estar todo el tiempo. Por ahí en Europa, o en algunos países no es así. Uno va a entrenar y los ve (a los compañeros) solamente en el entrenamiento. Acá es como más grupal: estás todo el tiempo compartiendo cosas, aparte ya te conocés de algún otro equipo, de haber jugado o ser amigo de otro, así que eso también está bueno cuando uno vuelve al país”.