Con un empate, Tigre y Defensa y Justicia abrieron la fecha 11 del Clausura

La undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol comenzó con un empate entre Tigre y Defensa y Justicia. Fue 1 a 1, este viernes, en el estadio José Dellaviovanna y por la Zona A. El local se adelantó a los 25 minutos por intermedio de Julián López, pero Lucas González estableció la igualdad definitiva a los 45. Todo en el primer tiempo.

Ambos jugaron un primer tiempo deslucido en Victoria. Los conducidos por Diego Dabove le entregaron la iniciativa al Halcón y, ante las escasas ideas rivales, tomaron confianza, cruzaron la mitad de la cancha y tuvieron premio. Julián López marcó el 1-0 del Matador tras un centro de Guillermo Soto a los 25 minutos. La visita acusó el golpe y recién en el último tramo exhibió otra cara para llegar al empate. Luego de un cabezazo desviado de Ezequiel Cannavo, el encargado de sellar el 1-1 fue Lucas González con un remate en la medialuna a los 45′.

Al regreso del entretiempo, el anfitrión tuvo una ocasión muy clara para desnivelar la balanza con un disparo a colocar del entrerriano Jabes Saralegui que se estrelló en el palo durante el primer minuto de juego. En ese cuarto de hora del complemento, Rafael Delgado le erró al arco con un cabezazo en el área y Enrique Bologna se lució en dos oportunidades para mantener la paridad, consigna Infobae.

Ambos equipos suman 16 puntos y se mantienen entre los cuatro primeros del grupo, aunque dejaron escapar la posibilidad de colocarse en la cima de la tabla, al menos de manera provisional. Tigre volverá a jugar el próximo viernes desde las 18.30 (hora argentina) contra Newell’s en Rosario, mientras que Defensa y Justicia será local de Argentinos Juniors en Florencio Varela el mismo día a partir de las 16.15.