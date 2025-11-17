Una nueva función teatral dedicada a la obra de Juan Manuel Alfaro

La Biblioteca Popular del Paraná presentará este jueves 20 de noviembre, a las 20:30, una nueva función de "Alfaro por dos", la propuesta escénica que reúne dos cuentos de Juan Manuel Alfaro interpretados por el actor Augusto Carballal y dirigidos por Mache Bosso. La actividad se enmarca en una serie de presentaciones que comenzaron en septiembre, continuaron con cuatro funciones en octubre y ahora suman su primera función de noviembre. El encuentro tendrá lugar en la sede de la Biblioteca, ubicada en Buenos Aires 256.

La propuesta se centra en El tordillo y El desierto, dos relatos incluidos en el libro La dama con el unicornio. Ambos textos funcionan como punto de partida para un trabajo escénico que se sostiene en la actuación de Carballal y en una puesta deliberadamente despojada, que prescinde de escenografía elaborada para concentrarse en la palabra y en el gesto. En cada función se establece un diálogo entre la literatura y la escena, donde los cuentos encuentran una nueva dimensión a través de la presencia del actor y de las decisiones de dirección que ordenan la transición entre episodios y la manera en que se habilitan imágenes sin necesidad de apoyos materiales.

La obra invita a preguntarse cómo se resignifican los textos al ser trasladados al escenario y qué nuevas percepciones surgen cuando la literatura se comparte.

El proyecto también recupera preguntas de si Alfaro alguna vez imaginó que sus historias serían llevadas al teatro o si los lectores que siguieron su obra visualizaron estos cuentos en una posible versión dramática.

En esta nueva función, además de la actuación de Augusto Carballal y la dirección de Mache Bosso, la propuesta contará con gráfica de Joaquín Carballal y fotografía de Imanol Carballal.

Las entradas generales tienen un valor de $12.000 y un valor de $10.000 para socios. Para reservar, comunicarse al 343 4063353.