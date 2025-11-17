Liga Profesional: el clasificado Unión visitará a un Belgrano que necesita ganar

Belgrano recibirá a Unión de Santa Fe, por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El Pirata está obligado a ganar para clasificar, mientras que el Tatengue ya está adentro de los playoffs y espera por rival. El partido se jugará desde las 17, en el Estadio Julio César Villagra y será controlado por Nazareno Arasa.

Pese a haber ganado apenas un partido de los últimos siete, Belgrano llega con chances de clasificar a los playoffs. El Pirata disputará la próxima fase si gana.

Para este compromiso, Lucas Passerini cumplió la fecha de suspensión y estará a disposición del DT Ricardo Zielinski, mientras que Lisandro López, Franco Jara, Adrián Spörle y Santiago Longo serán baja ya que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.

Unión llega más tranquilo a la última jornada de la fase regular. El Tatengue se clasificó a los octavos de final la fecha pasada tras empatar sin goles ante Barracas Central, sin embargo, el partido en Alberdi será fundamental para definir la localía en las próximas instancias (con un punto lo conseguirá). Lautaro Vargas llegó a las cinco tarjetas amarillas y su lugar lo ocuparía Nicolás Paz.

FORMACIONES

BELGRANO

Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Federico Ricca; Ulises Sánchez, Lucas Menosi, Francisco González Metilli, Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández, Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

UNIÓN

Matías Tagliamonte; Nicolás Paz, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Agustín Colazo, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Salomé Di Iorio. Cancha: Belgrano. Hora: 17 (TNT Sports Premium).