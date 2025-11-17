Proyecto Bautismo presenta su séptima edición

La nueva edición de Proyecto Bautismo se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre, a las 20, en Almacén de los 33 (esquina Bavio y Courreges). La propuesta fue creada en 2021 y desarrollada por un equipo de artistas y gestoras culturales, que ahora vuelve a presentar un monólogo interpretado por Peque Galetto y una instancia creativa colectiva donde el público es parte del proceso. La actividad busca abrir un entorno para pensar sobre la identidad a partir de preguntas que cada espectador puede responder y sumar a un cuaderno común.

Proyecto Bautismo plantea un modo de encuentro en el que la escena integra elementos visuales, intervenciones y materiales dispuestos para que el público interactúe desde el inicio. Antes de que aparezca el personaje central, quienes asisten encontrarán una instalación compuesta por vestimentas, fotografías, proyecciones y un mural que invita a responder dos preguntas que funcionan como eje, como "¿quién soy?" y "qué soy?".

La experiencia continúa con el monólogo interpretado por Galetto, donde los interrogantes sobre la identidad se articulan en un recorrido escénico que se nutre de lo que ya sucedió en la sala. La propuesta se describió desde sus inicios como una antesala creativa en la que el público no es espectador pasivo, sino parte activa de un proceso que invita a detenerse, mirar y responder desde la propia subjetividad.

En esta séptima edición, el equipo que sostiene Proyecto Bautismo está integrado por Peque Galetto en actuación y dramaturgia; Marisa Grassi en la dirección, docente y licenciada en Teatro; Desiree Darrichon en técnica y proyecciones; Laura Clementi en fotografía; y Belén Galetto en comunicación. El proyecto fue creado en 2021 por Galetto junto a Georgina Guareschi, actriz y gestora cultural que acompañó el desarrollo hasta 2023. En 2024 se incorporaron nuevas integrantes que aportaron una ampliación en las áreas visuales, escénicas y comunicacionales, que hicieron evolucionar la propuesta.

Las entradas estarán disponibles únicamente en la puerta, con un esquema de tres valores: $10.000 como aporte abundante, $7.000 como entrada popular y $5.000 como valor mínimo.