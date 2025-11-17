Gualeguaychú: prefectura rescató a seis tripulantes de una lancha que fue afectada por la tormenta

Personal de Prefectura Naval Argentina, con asiento en Gualeguaychú, intervino este domingo en la asistencia de seis tripulantes de una embarcación tipo lancha a motor que terminó dada vuelta por los efectos de la tormenta.

El operativo de salvamento se desarrolló cerca de las 17, cuando personal de Prefectura que realizaba un patrullaje jurisdiccional de rutina a bordo del Guardacostas-145 divisó una embarcación en grave peligro a la altura del kilómetro 17, margen derecha del río, informó Ahora El Día.

En la embarcación viajaban seis personas, todas residentes de Gualeguaychú. Se trata de un hombre y dos mujeres que navegaban junto a dos nenes y una niña. Debido al intenso temporal, se comenzó a hundir y, sin perder tiempo, la dotación del Guardacostas procedió inmediatamente a la asistencia de los tripulantes. Todos se encuentran en buen estado de salud.