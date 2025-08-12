Javier Milei recibió a diputados propios y aliados para blindar vetos

El presidente Javier Milei recibió en la noche de este martes en la residencia de Olivos a diputados de La Libertad Avanza y aliados incondicionales para delinear la estrategia legislativa de cara a los próximos desafíos que el oficialismo tiene en el Congreso, y que ponen en jaque el superávit fiscal.

Desde las 20, Milei abrió las puertas de Olivos, con un temario que incluye la defensa de los vetos a los proyectos opositores de aumento de jubilaciones, extensión de la moratoria previsional y Emergencia en Discapacidad. Estas iniciativas son centrales para el Gobierno en función de su impacto en el frente fiscal y Milei necesita blindar los vetos para sostener el programa económico.

La reunión en Olivos sucedió a un encuentro que tuvo lugar en la Casa Rosada, con la mesa política de La Libertad Avanza, que incluye a Karina Milei, Santiago Caputo, "Lule" Menem y también Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en Diputados. El cónclave duró más de una hora y no solo se trató la defensa del Gobierno en el Congreso, sino también la campaña bonaerense de cara al 7 de septiembre, para la cual se espera que Milei baje nuevamente al territorio esta semana, esta vez para encabezar un acto en La Plata, la Octava Sección electoral, donde los libertarios postularon a Francisco Adorni, hermano del vocero Manuel, como cabeza de lista.

"Ya tuvimos en la provincia de Buenos Aires con la presentación de los 8 candidatos que encabezan la lista de todas las secciones electorales. Ahora vamos a La Plata, son parte de los actos de la campaña, que es donde va a estar presente el Presidente acompañando la lista de esta alianza", dijo Ritondo en la Casa Rosada. "Vamos a ganar en la provincia de Buenos Aires porque creo que el país eligió un modelo y ahora lo va a elegir la provincia, que es el apoyo al Presidente y a la política del Presidente, que va a llevar a la normalidad a la Argentina", agregó. Otro de los temas que estarán sobre la mesa en Olvidos serán los proyectos de los gobernadores, de distribución de ATNs y del impuesto a los combustibles, que tiene aprobación del Senado y avanzan en comisiones de Diputados.