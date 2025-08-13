El Encuentro Entrerriano de Teatro se realizará en Paraná

La 40ª edición del evento se desarrollará del viernes 22 al domingo 24 de agosto. Participarán obras y elencos surgidos de una convocatoria abierta. Habrá funciones con entrada libre y gratuita, capacitaciones y actividades especiales.

La sede prevista inicialmente era Concepción del Uruguay pero finalmente será en Paraná. "Nos encontramos con un pedido de suspensión desde el Municipio, muy cercano a la fecha, y tuvimos que tomar una decisión rápida y ágil. Por respeto a los artistas, a quienes trabajaron en el espectáculo y, sobre todo, a los espectadores, debemos mantener la fecha cambiando la sede. Vamos a cumplir el compromiso asumido con los elencos seleccionados en la convocatoria, con los trabajadores de la comunidad teatral y con el público", sostuvo el secretario de Cultura provincial, Julián Stoppello.

"Desde el primer día de nuestra gestión trabajamos para abrir espacios y generar encuentros en las distintas disciplinas del arte entrerriano. Lo hacemos con responsabilidad, honrando la palabra dada y teniendo en cuenta el esfuerzo, los tiempos y la dedicación de nuestros artistas", concluyó.

El Encuentro es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo, junto al Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier). Se desarrollará en salas de la Casa de la Cultura de Entre Ríos, Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio, Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) y Saltimbanquis.

Esta readecuación organizativa permitirá garantizar el mejor marco posible para las funciones, talleres y actividades programadas, manteniendo intacto el espíritu del evento: generar un encuentro alrededor del arte y el teatro.