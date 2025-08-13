Colón: avanzan obras públicas que mejoran la calidad de vida de los vecinos

Con fondos propios, la Municipalidad de Colón realiza diversas obras públicas en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos y embellecer el entorno urbano.

En ese sentido, se están llevando a cabo trabajos de colocación de ripio y arreglo de calles en diferentes sectores de la ciudad, mejorando la transitabilidad y seguridad de los vecinos.

Por otro lado, en calle Chacabuco, y luego de culminar con una etapa de asfaltado en caliente, se está realizando una nueva obra de alumbrado LED en esta importante arteria, mejorando la iluminación y seguridad nocturna.

Asimismo, se están ejecutando trabajos de conexiones cloacales, cordones cuneta, cantero central y nueva red de agua por vereda, preparando el terreno para el asfaltado en caliente de Sanguinetti. Además, se incluirá nuevo alumbrado, mejorando la estética y funcionalidad del boulevard.

Reconstrucción de vereda en la Municipalidad

Esta semana se inició un importante trabajo de reconstrucción total de la vereda de la Municipalidad por calle Hernández, mejorando la accesibilidad y seguridad en el acceso al edificio municipal.

Parque Quirós

Se está construyendo un playón de fútbol tenis y se están llevando a cabo otros trabajos en el predio del parque “Herminio J. Quirós”, mejorando la infraestructura recreativa y deportiva de la ciudad. Cabe recordar que hace pocos días, fue inaugurado un nuevo mangrullo de juegos inclusivos, modernos y seguros, para los niños que a diario acuden al parque escolar.

Fondos propios

Todas estas obras son ejecutadas con fondos propios, del aporte de los vecinos, demostrando el compromiso de la Municipalidad de Colón con la comunidad y su determinación para seguir avanzando en la transformación de la ciudad.

La Municipalidad de Colón sigue trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos y embellecer el entorno urbano. Con estas obras, se busca mejorar la transitabilidad, seguridad y estética de la ciudad, beneficiando a todos los habitantes de Colón.