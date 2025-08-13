El Gobierno provincial asegura que agilizó la resolución de sumarios a empleados públicos y docentes

El Gobierno de Entre Ríos aseguró que lleva adelante “una transformación histórica en el control y ordenamiento del recurso humano de la administración pública, con el objetivo de terminar con los privilegios, la injusticia y la impunidad que durante años afectaron el funcionamiento del Estado”.

Desde el Gobierno provincial indicaron que “los sumarios que antes quedaban archivados sin resolución hoy se resuelven con celeridad, asegurando que quienes cumplen con sus responsabilidades sean reconocidos y quienes no lo hacen reciban las sanciones correspondientes”.

Números

Agregaron que “en la Administración Central, la mejora en la gestión permitió que en 2025 resolvieran 159 sumarios, casi el doble que en 2022 y 2023”. “En el Consejo General de Educación, en 2024 se resolvieron 167 casos, superando en un año el total de los cuatro años de la gestión anterior, y en lo que va de 2025 ya se suman 51. En la Dirección Provincial de Vialidad, las sanciones se aplican de forma efectiva, lo que mejoró la conducta institucional y redujo las irregularidades y gastos innecesarios”, manifestaron desde el Gobierno.

En ese sentido, el ministro de Trabajo Manuel Troncoso sostuvo que “esta firmeza permitió detectar y sancionar conductas graves como el robo de insumos, inasistencias injustificadas prolongadas, adulteración de licencias, faltante de bienes del Estado, uso indebido de recursos públicos e incluso situaciones de abuso y violencia”. Agregó que entre las medidas tomadas, “se destacó el ingreso a planta permanente por concurso público y abierto, la prohibición de sobresueldos, la eliminación de contratos de obra como mecanismo de contratación informal, la creación de la figura de personal de gabinete y el recorte a la mitad de los cargos políticos”.

A su turno, el secretario general de Gobernación Mauricio Colello resaltó: “Se acabó el ‘siga, siga’. Ahora no da lo mismo hacer las cosas bien o hacerlas mal. Hoy faltar sin justificación o cometer faltas graves tiene consecuencias”. Añadió que “con estos cambios, Entre Ríos cuenta hoy con un Estado más transparente, justo y eficiente, que administra de manera responsable cada peso de los entrerrianos, destinándolo a donde realmente debe ir las escuelas, hospitales, rutas y servicios esenciales”.