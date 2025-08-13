Continúan las instancias regionales de los Juegos Culturales Entrerrianos

En los últimos días el escenario fue Alcaraz. En total, se inscribieron más de 600 gurises de toda la provincia en distintas disciplinas artísticas. Organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a los gobiernos locales.

En Alcaraz (Región 3), estuvieron presentes representantes de esa localidad, Santa Elena, La Paz, San Gustavo, San José de Feliciano y Bovril. El cronograma continúa el 15 de agosto en Cerrito (Región 5); el 23 de agosto en Villa Elisa (Región 2); y 30 de agosto en Rosario del Tala (Región 1). Previamente, se concretó la instancia regional en San Jaime donde participaron gurises de la Región 4 (San Salvador, Concordia y Federación).

Las disciplinas artísticas son canto solista, freestyle, fotografía, pintura/dibujo, cuento, poesía, videominuto, danza individual, danza en pareja, teatro unipersonal, teatro grupal, historieta, payada y conjunto musical.

Instancias locales

Desde fines de junio y durante todo julio se llevaron adelante las instancias locales en múltiples localidades del territorio provincial. Las jornadas se realizaron en articulación con las áreas municipales de cultura, bibliotecas populares, centros culturales y escuelas, permitiendo una amplia y diversa participación de adolescentes de entre 12 y 18 años.

Los Juegos Culturales Entrerrianos "Ulises Daniel Ferrero", impulsados por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, buscan fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia a través del arte y la creatividad. Este año la temática es "Cuento, leyenda y voces del monte", una invitación a recuperar mitos y relatos que forman parte del patrimonio oral entrerriano.