YPF aplicó otro aumento de naftas: es la tercera suba en lo que va del mes

Las estaciones de servicio de YPF de Paraná mostraron un nuevo cambio en los valores de los combustibles. Este martes, la compañía volvió a aplicar cambios, alcanzando la tercera variación en lo que va del mes en la capital.

Según se pudo registrar, la nafta súper aumentó $37 con respecto al 4 de agosto y la nafta Infinia subió $38. Mientras que por el lado de los combustibles Diesel, la 500 tuvo una variación de 23 pesos, mientras que el Infinia diésel, subió su valor en $19.

Vale recordar que, desde el 1 de agosto, la petrolera estatal YPF implementa un nuevo esquema de ajustes llamado microprecios, un sistema dinámico que modifica el valor de los combustibles según la estación de servicio, la región, la franja horaria y los niveles de demanda.

A diferencia de los aumentos tradicionales, este modelo permite que los precios suban o bajen en diferentes puntos de venta sin previo aviso y de forma independiente para cada producto, consignó diario Uno.

Los nuevos precios en Paraná

Nafta Súper: $1.390 por litro (anteriormente $1.353).

Nafta Infinia: $1.594 ($1.556).

Diésel 500: $1.407 ($1.384).

Diésel Infinia: $1.576 ($1.557).