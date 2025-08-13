Recuerdan que se pueden realizar denuncias on line sobre violencia familiar, de género, LGTB y contra la mujer

El Poder Judicial de Entre Ríos recuerda que, con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia a personas víctimas de violencia, desde 2020 se posibilitó la realización de denuncias desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Para utilizar esta herramienta se debe ingresar a la página del Poder Judicial, www.jusentrerios.gov.ar, a través del enlace https://www.jusentrerios.gov.ar/denuncias/.

La plantilla electrónica ofrece una alternativa, segura y confidencial que permite, a la víctima, a terceras personas o en forma anónima, denunciar situaciones de violencia familiar, contra la mujer y colectivo LGBTQ++ de manera directa, durante las 24 hs, los 365 días del año, desde el lugar que resulte accesible a las personas afectadas, promoviendo el acceso a la Justicia como derecho indispensable.

El formulario contiene la misma información que la planilla de denuncia policial y judicial que se encuentra implementada en toda la provincia. No la sustituye, sino que es un medio más para efectuar denuncias, facilitando su accesibilidad de manera virtual.

La “Planilla de Denuncia Web” fue aprobada mediante Acuerdo General del STJER N° 25/17 del 05.09.17, en su punto quinto.