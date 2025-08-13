Avanzan las obras de refacción del Colegio Nacional de Paraná

En el marco de la “planificación para el fortalecimiento de la infraestructura escolar en el territorio provincial”, el Gobierno de Entre Ríos puso en marcha “una obra prioritaria” en el histórico Colegio Nacional Nº 1 Domingo Faustino Sarmiento de la ciudad de Paraná, informaron desde el Ejecutivo provincial. La intervención contempla trabajos estructurales para garantizar mejores condiciones edilicias a una comunidad educativa que supera los 900 estudiantes.

El edificio, que también alberga a la escuela secundaria para Adultos Nº 81 Profesor Fermín Chávez, es una construcción de materiales tradicionales y presentaba distintas problemáticas que requerían atención inmediata. Ya se ejecutaron trabajos de impermeabilización de techos y refuncionalización del sistema de agua. Actualmente, la obra se encuentra en su etapa final, con la construcción de un nuevo muro perimetral de 27 m2 sobre la línea municipal.

“Recuperar y poner en valor nuestras escuelas emblemáticas”

Al respecto, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, destacó la importancia de esta intervención y puso el acento en que "recuperar y poner en valor nuestras escuelas emblemáticas como el Colegio Nacional de la capital entrerriana, es una forma concreta de mejorar el presente y apostar al futuro de nuestros gurises. Mediante un trabajo sostenido y una gestión responsable de los recursos avanzamos para una mejor infraestructura que impacte positivamente en la calidad educativa de la provincia", publicó Canal Once.

La obra se lleva adelante con una inversión provincial de 26.406.254 pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos. En cuanto a los trabajos, están a cargo de la firma El Súper de la Construcción, de Lucas Albornoz.

Al respecto, se reconstruyó un sector de la cubierta de techo de 56 m2 sobre las galerías internas, junto con su impermeabilización. También se retiró y reconstruyó una canaleta pluvial de 20 metros lineales en el salón de actos, y se repararon paredes deterioradas por humedad en ese mismo sector.

Finalmente, se realizó la limpieza y desobstrucción del sistema de desagües pluviales, así como la reparación integral del sistema de cisternas, que incluyó la colocación de nuevos tanques y la reconstrucción de cañerías y estructuras metálicas en tres unidades.