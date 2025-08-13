Roncaglia cuestionó a la Justicia por liberar a un menor que había agredido a un policía

Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad de la provincia, cuestionó el accionar de una fiscal en el marco de un conflicto familiar ocurrido en Federación, cuando un menor de 17 años agredió con un arma blanca a un policía.

Para evitar la detención, familiares y allegados comenzaron a arrojar piedras y golpear a los agentes, provocando que cinco policías terminaran heridos y uno de los móviles quedara totalmente destruido.

Diario Río Uruguay retomó el hecho y las declaraciones del ministro Roncaglia. Se informó que luego del suceso la fiscal de turno, Emilia Vago, dispuso que el menor fuera entregado nuevamente a sus padres. Esa decisión generó indignación en el ministro.

“Esta cuestión no es solo un problema de la Policía, sino una crisis más profunda donde todas las autoridades deben intervenir y hacerse cargo. La Policía actúa sobre los efectos y no puede hacerse cargo de todos los problemas. Encima terminan lastimados y el menor agresor de 17 años es entregado livianamente a sus padres como si nada hubiera pasado”, señaló.

Roncaglia remarcó que este tipo de decisiones dejan a los efectivos “expuestos y desprotegidos” ante ataques cada vez más violentos.

“Espero que los agoreros y opinólogos de siempre no terminen echando la culpa de todo lo acontecido a la institución policial. Hoy, Federación tiene dos patrulleros menos, algunos de sus ciudadanos, no lo cuidaron y encima, lastimaron a cinco policías, que solo cumplían con su deber, con golpes, mordeduras y arañazos, espero se recapacite sobre éste acontecimiento”, cerró.