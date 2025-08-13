Se resolvió la situación en la escuela que había anunciado un corte del comedor

Tal como informó Diario Río Uruguay, esta situación se había planteado en el establecimiento que funciona en la zona de Salto Grande, la Agrotécnica N°152 "Manuel María Calderón".

Los padres de los alumnos informaron que el equipo directivo de la institución les había anticipado que, desde este martes 12, el comedor escolar se veía forzado a interrumpir la elaboración del almuerzo para los estudiantes.

Los padres advirtieron que se generaba un problema porque la jornada de los alumnos es extendida, que permanecen en el establecimiento desde su ingreso a la mañana hasta las 16.

Con el agravante que la Agrotécnica N°152 funciona en la zona lindante a la represa de Salto Grande, en la zona norte de Concordia, sin ningún tipo de comercio cercano donde puedan hacer comprar para salvar la situación.

Reconocimiento de deuda

La directora de la institución, Soledad González, explicó a Diario Río Uruguay que finalmente "hubo contacto con funcionarios a nivel provincial", quienes le manifestaron que "no estaban enterados" sobre la situación. Sin embargo, recordó que "tuvimos una reducción de la partida del 82%”, por lo que “nos quedó un poco menos del 20% para remarla desde junio”.

Cabe destacar que el comedor de la escuela “brinda el desayuno, almuerzo, merienda y cena a 25 estudiantes residentes y tanto almuerzo como merienda a 270 estudiantes”. La interrupción del servicio, según sus palabras, se dio “porque en vacaciones, recibimos la mitad de la partida reducida y hasta ayer llegamos dándole de comer a todos”.

Afortunadamente, González destacó que desde provincia “van a hacer un reconocimiento de deuda por la reducción de la partida” y, por lo tanto, el comedor volverá a estar funcionamiento a partir de este miércoles.