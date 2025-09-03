Narcomenudeo: detuvieron a un menor por tener 526 gramos de cocaína

La Policía de Entre Ríos difundió los resultados de un procedimiento en el que destacan la detención de un menor de 16 años de edad en el marco de una causa por narcomenudeo.

Fueron 5 allanamientos por "abuso de arma de fuego" en donde se secuestraron 526 gramos de cocaína, una balanza de precisión y cartuchería.

Desde la Policía no se informó precisamente los domicilios allanados pero se trató de procedimientos ocurridos en la zona de Bajada Grande. Debido a esto intervino personal de la Comisaría 11junto a funcionarios de Robos y Hurtos, Trata de Personas, Ciber Crímen, Sustracción de Automotores, el GIA, Drogas Peligrosas, Policía Científica, Minoridad y Familia.

El fiscal a cargo del expediente es Cristian Giunta.