Entregaron a la Fiscalía y quedó secuestrada la pintura robada por el nazismo

El titular de la Unidad Fiscal Mar del Plata, el fiscal general Daniel Adler, informó que hoy, cerca de las 14, el abogado que representa a las personas investigadas entregó en la mencionada sede del Ministerio Público Fiscal de la Nación la obra de arte “Retrato de una dama”, del artista italiano Giuseppe Ghislandi y denunciada como sustraída en Países Bajos durante la época de la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial.

En este marco, Adler destacó la labor del fiscal federal Carlos Martínez y su equipo de trabajo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Mar del Plata, así como la intervención del Juzgado de Garantías a cargo de magistrado Santiago Inchausti.

Por otro lado, puso en valor el accionar de la Policía Federal Argentina, y en particular, de la comunidad, a través de la tarea emprendida por los medios de comunicación.

La obra “Retrato de dama” del artista Giuseppe Ghislandi, ya recuperada en la Unidad Fiscal Mar del Plata.

El cuadro pintado en el siglo XVII era buscado en el marco de una investigación en curso que mañana tendrá su audiencia de formalización y que tiene bajo arresto domiciliario a una descendiente del jerarca nazi Friedrich Kadgien -quien se ocultó en la Argentina tras el fin de la Segunda Guerra Mundial- y a su pareja.