El Senado dio acuerdo al nombramiento de 13 fiscales y al adjunto de la Fiscalía de Estado

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles el nombramiento de Martín Rettore como fiscal adjunto de la Fiscalía de Estado. Además, en la sesión se aprobaron los pliegos de 13 fiscales auxiliares de diferentes localidades de la provincia.

En primer término, el cuerpo aprobó el proyecto de resolución de autoría del Poder Ejecutivo en el que se solicitaba acuerdo constitucional para nombrar fiscal adjunto de la Fiscalía de Estado a Martín Alejandro Rettore Elena.

Luego, los senadores aprobaron nombramientos de 13 nuevos fiscales auxiliares:

-Fiscal Auxiliar Nº 1 de Rosario del Tala, a la Dra. Emilce Paola Reynoso.

-Fiscal Auxiliar Nº1 de la ciudad de San Salvador, al Dr. Darío Guillermo Mautone.

-Fiscal Auxiliar Nº1 de la ciudad de Feliciano, a la Dra. Evelina Vanesa Espinosa.-

Fiscal Auxiliar Nº1 de la ciudad de Paraná, a la Dra. María Jimena Ballesteros.

-Fiscal Auxiliar Nº1 de la ciudad de Chajarí, a la Dra. María Dalia Verdura Pons.

-Fiscal Auxiliar Nº1 de la ciudad de Concordia, al Dr. José Martín Núñez.

-Fiscal Auxiliar Nº1 de la ciudad de Concepción del Uruguay, al Dr. Eduardo Santo.-

Fiscal Auxiliar Nº1 de la ciudad de Colón, a la Dra. María Micaela Di Pretoro.

-Fiscal Auxiliar Nº2 de la ciudad de Gualeguay, a la Dra. Maite Burruchaga.

-Fiscal Auxiliar Nº1 de la ciudad de Villaguay, al Dr. Mauro Román Quirolo.

-Fiscal Auxiliar Nº2 de la ciudad de Gualeguaychú, al Dr. Fernando Ochoa.

-Fiscal Auxiliar Nº1 de la ciudad de La Paz, al Dr. Juan Manuel Pereyra.

-Fiscal Auxiliar Nº13 de la ciudad de Paraná, a la Dra. María Elizabeth Bordin.

Al respecto, el senador y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Juan Pablo Cosso (PJ-Villaguay) informó: “Se ha cumplido todo el procedimiento que marca el artículo 103, inciso 2 de la Constitución. Los concursos datan de 2019 – 2020, es decir que los postulantes hace muchísimo tiempo que estaban esperando una resolución”.

Además, destacó: “De todos los fiscales auxiliares que aquí tratamos, ninguno ha recibido impugnaciones en la primera etapa. También cada uno ha atravesado las audiencias públicas que le hemos tomado aquí en Senado y lo han hecho con una altura sumamente destacable”.

En ese sentido, su par Rafael Cavagna (JxER - Nogoyá) destacó el proceso de las audiencias y apuntó a “tener mayor celeridad entre todos, para que los concursos tengan un poco más de eficiencia temporal”.

En la sesión ingresó el proyecto de autoría de los senadores Jaime Benedetti (JxER - Gualeguaychú), Gloria Cozzi (JxER - Concordia), Cavagna, Rubén Dal Molín (JxER – Federación) y Nancy Miranda (PJ – Feliciano) por el que se reglamenta el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento. Fue enviado a la comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

Además, por moción de Dal Molín y posterior aprobación del cuerpo, el proyecto será tratado en conjunto con el de autoría de la senadora Patricia Díaz (PJ – La Paz) por el que se modifica la Ley N° 9283 de Jurado de Enjuiciamiento.

Fuente: Prensa Cámara de Senadores