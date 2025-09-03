Secuestraron dos ametralladoras y una pistola en la zona oeste de Paraná, que serían de una banda narco

Las armas de altísimo poder de fuego serían las utilizadas en distintas balaceras en Paraná.

En el marco de una investigación por hechos violentos ocurridos en Paraná, vinculados a la venta de drogas, la Policía secuestró un importante armamento: dos ametralladoras y una pistola calibre 9 milímetros. El sospechoso logró huir corriendo.

Según se informó a ANÁLISIS, a partir de la relación de causas a partir de las pericias balísticas que desarrolla la Policía Científica sobre los indicios levantados en cada balacera en la que intervienen, se reunieron datos que permitieron identificar a personas involucradas en estos hechos.

Con la información reunida, personal de la Jefatura Departamental Paraná llevó adelante dos allanamientos y una requisa, con la intervención de la fiscal Huerto Felgueres y la autorización del juez de Garantías, Elvio Garzón, en domicilios de la zona oeste de la capital provincial, en inmediaciones del barrio Paraná XVI.

Durante el procedimiento observaron a una persona que intentó huir en un auto y finalmente salió corriendo y logró perderse de vista de los uniformados. Otra persona vinculada a los hechos bajo investigación fue identificada.

Lograron localizar en el lugar las armas de fuego: dos ametralladoras FMK3 con municiones y una pistola calibre 9 milímetros.

Además, se secuestró el auto utilizado por el delincuente, un Chevrolet Cruze que tiene pedido de secuestro por robo en Santa Fe.