Secuestraron dos ametralladoras y una pistola en la zona oeste de Paraná, que serían de una banda narco

03 de Septiembre de 2025 - 23:41
ametralladoras

Las armas de altísimo poder de fuego serían las utilizadas en distintas balaceras en Paraná.

En el marco de una investigación por hechos violentos ocurridos en Paraná, vinculados a la venta de drogas, la Policía secuestró un importante armamento: dos ametralladoras y una pistola calibre 9 milímetros. El sospechoso logró huir corriendo.

Según se informó a ANÁLISIS, a partir de la relación de causas a partir de las pericias balísticas que desarrolla la Policía Científica sobre los indicios levantados en cada balacera en la que intervienen, se reunieron datos que permitieron identificar a personas involucradas en estos hechos.

Con la información reunida, personal de la Jefatura Departamental Paraná llevó adelante dos allanamientos y una requisa, con la intervención de la fiscal Huerto Felgueres y la autorización del juez de Garantías, Elvio Garzón, en domicilios de la zona oeste de la capital provincial, en inmediaciones del barrio Paraná XVI.

Durante el procedimiento observaron a una persona que intentó huir en un auto y finalmente salió corriendo y logró perderse de vista de los uniformados. Otra persona vinculada a los hechos bajo investigación fue identificada.

Lograron localizar en el lugar las armas de fuego: dos ametralladoras FMK3 con municiones y una pistola calibre 9 milímetros.

Además, se secuestró el auto utilizado por el delincuente, un Chevrolet Cruze que tiene pedido de secuestro por robo en Santa Fe. 

