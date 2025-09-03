José Ignacio Candiotti fue designado fiscal general interino ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná

El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, designó a partir de este lunes 1º al fiscal general José Ignacio Candiotti a cargo de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná hasta que la vacante dejada por el exfiscal Ricardo Carlos María Álvarez, que se acogió al beneficio jubilatorio, sea cubierta por concurso.

El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. Ricardo Carlos María Álvarez, presentó la renuncia para acogerse a la jubilación. La misma fue aceptada por el presidente Javier Milei.

Álvarez, de 65 años y abogado especializado en derecho penal y criminología, tomó posesión en el cargo el 20 de diciembre de 2001. Además, es docente en la Universidad Nacional del Litoral.

Según los antecedentes laborales de su currículum vitae, Ingresó al Poder Judicial de la Nación en el año 1982 como auxiliar de la Fiscalía de Cámara Federal, luego fue: relator de la Fiscalía de la Cámara Federal y prosecretario Administrativo a cargo de la Oficina de Jurisprudencia e Informática de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná; secretario (Contratado por la Subsecretaría de la Corte Suprema de Justicia) de la Fiscalía de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná desde abril de 1987.

Renunció en julio de 1993 para tomar posesión del cargo de secretario de Cámara ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, desde su constitución, hasta su renuncia, cuando fue nombrado como fiscal general ante la CFAP, cargo que mantiene hasta el momento.

Según el decreto que además del presidente firmó el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, Álvarez dejará la Fiscalía a partir del 1° de septiembre de 2025.

Fuente: Entre Ríos Ahora.