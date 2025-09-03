La Primera Feria Provincial del Libro comienza este jueves en Concordia

Este jueves a las 10, comienza la Primera Feria Provincial del Libro en el Centro de Convenciones de Concordia.

Desde este jueves y hasta el sábado 6 de septiembre en el Centro de Convenciones de Concordia, con entrada libre y gratuita, se desarrollará la Primera Feria Provincial del Libro. Habrá autores invitados, editoriales de la provincia y la región, música, danza y teatro. Organiza el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad local.

La agenda comienza este jueves a las 10, con propuestas para infancias y escuelas que incluyen talleres, lecturas y juegos. El acto de apertura será el viernes a las 12.15. Como cierre, se realizará la peña en vivo Cuac!, con música y humor, conducida por Lalo Mir el sábado a las 20.

Participarán como autores invitados: María Teresa Andruetto (jueves a las 18), Carlos Skliar (jueves a las 19), Marcelo Birmajer (viernes a las 18), Guillermo Martínez (viernes a las 19), La Cope (sábado a las 18) y Tute (sábado a las 19).

La agenda de espectáculos es la siguiente:

La Hora de las Ciudades (en conjunto con los Municipios que participan)

Jueves 4/9 a las 17, con artistas de Bovril.

Viernes 5/9 a las 17, con artistas de Gualeguay.

Sábado 6/9 a las 17, con artistas de Federación.

Conduce: Roberto Romani.

Programa Doble

Jueves 4/9 a las 20, con Narración oral de Víctor Villarraza y Teatro, con la obra El corazón del actor, del elenco Teatro Del Bardo.

Fogón Entrerriano

Viernes 5/9 a las 20, con música en vivo de Diana Zapata y Damián Lemes.

Cuac!

Peña con música en vivo, conducida por Lalo Mir. Sábado 6 a las 20. Participan: Juan Manuel Bilat y su grupo, Jacinto Echandía (chef), Beba Wine (sommelier de vinos), Eduardo Etchepare (biólogo), José Lalo Álvarez (psiquiatra), La Pastelería 1026: Postre Concordia; Artistas invitados: María Luz Erazun, Marcos Trzuzkot, Benja Roskopf y Marianela Obispo.

Clic para consultar el programa completo

Recorridos literarios

Por otro lado, se ofrecerán recorridos literarios por la ciudad y el río. La lancha Nave Literaria brindará un paseo fluvial donde se compartirán historias e información cultural, uniendo Concordia con Salto, Uruguay (actividad arancelada, con inscripción); y el Bus Literario recorrerá las calles de la ciudad con información y lecturas (actividad gratuita, con inscripción).