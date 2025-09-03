Echan a funcionario de Concordia tras ser allanado y detenido por extorsionar a una mujer con un video íntimo

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, removió al funcionario municipal Alberto Aquiles Ocampo acusado de haberle pedido 20 millones de pesos a una mujer para no difundir un video íntimo. Cuando fue allanado, la Policía encontró drogas en el domicilio.

Ocampo se desempeña como director de Administración y Despacho en la órbita de la Subsecretaría de Servicios Públicos del gobierno local. La Justicia dispuso la detención del funcionario junto a su pareja y su hijo.

La medida judicial se inició a partir de una denuncia por coacción (por extorsionar a una mujer con un video íntimo) que motivó la actuación policial en el domicilio del denunciado, lugar en el que además se encontraron elementos relacionados a la venta de estupefacientes.

Ante estos hechos, mediante un decreto, el intendente resolvió la inmediata separación de Ocampo de sus funciones y aclaró: “En esta gestión no se van a tolerar incumplimientos de la ley. No habrá ningún tipo de contemplación, ni beneficios. La Justicia debe actuar con total libertad”.

De esta manera “desde el Municipio se afirma que la determinación busca garantizar que la investigación avance sin ningún tipo de condicionamiento, preservando la transparencia y el compromiso institucional con la ley”, destacaron.

