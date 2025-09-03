La paranaense Catalina Borrero Müller disputará el Sudamericano U17 de vóley

La paranaense Catalina Borrero Müller tendrá una experiencia internacional con Las Panteritas en Lima, Perú.

La paranaense Catalina Borrero Müller disputará el próximo Sudamericano U17 de Vóley con la selección argentina en Lima, Perú, del 15 al 21 de septiembre. El certamen será clasificatorio para el Mundial de la categoría en 2026.

Desde este jueves y hasta el 8 de septiembre, Las Panteritas afrontarán sus últimos entrenamientos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD). Luego, viajarán a Perú, donde realizarán una gira amistosa previa al inicio de la competencia, del 8 al 14.

Cabe destacar que Catalina Borrero Müller, jugadora del Paraná Rowing Club y distintos seleccionados entrerrianos, es hija de la exjugadora de la selección argentina femenina de vóley, Ivana Müller, y el actual entrenador Fernando Borrero, exjugador y olímpico con el seleccionado argentino masculino.

Además, Catalina fue elegida como Jugadora Revelación 2024, por parte de la Federación Entrerriana de Vóley (FEV), durante una premiación llevada a cabo por la Confederación Entrerriana de Deportes.

El seleccionado argentino quedó conformado por María Agustina Pérez (Metropolitana), Catalina Castelli (Santafesina), Sofía Emilia Baldo (Santafesina), Catalina Borrero Müller (Entrerriana), Jazmín Pertile (Chaqueña), Antonela Juncos (Cordobesa), Martina Boldt (Santafesina), Paulina Pasero (Santafesina), Dolores Godoy Pastore (Metropolitana), Lucía Diamantina Biglia Oronel Fay (Cordobesa), Lucía Novello (Cordobesa), Paula Dianda Bolletini (Santafesina), Angelina Druetta (Santafesina) y Agostina Victoria Benítez (Formoseña).

El staff técnico está integrado por Luciano Verasio (entrenador), Federico Bonvissuto (asistente), Julián Welschen (estadista), Cecilia Scarinci (kinesióloga) y Jorge Torres (presidente de delegación).