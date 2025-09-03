Vóley: con el paranaense Luciano Vicentín, Argentina ajusta detalles para el Mundial

El entrerriano Luciano Vicentín continúa su preparación con el seleccionado argentino masculino de vóley para el próximo Mundial de Filipinas. Luego de la consagración en el Memorial Wagner disputado en Cracovia, Polonia, la Albiceleste jugó en ese país un amistoso ante su par de Brasil.

El encuentro se extendió por cinco sets y duró 2 horas y 22 minutos. Los parciales fueron de 25-27, 25-23, 23-25, 25-20 y 15-9. El elenco brasileño se llevó la victoria en un ajustado partido y tuvo a Bento como máximo anotador, con 21 puntos.

Por su parte, el punta receptor paranaense fue parte de la formación titular pero no anotó. El máximo goleador fue Luciano Palonsky, con 18 tantos, seguido por Agustín Loser con 13 y Jan Martínez con 12.

En lo que resta de la semana, el plantel argentino entrenará y hará pesas en Polonia antes de emprender el viaje rumbo a Filipinas de cara al debut del próximo 13 de septiembre frente a Finlandia, por la primera fecha del Grupo C que completarán Corea del Sur (15/09) el bicampeón olímpico, Francia (18/09).