Javier Milei: "El domingo les vamos a pintar la provincia de Buenos Aires de violeta"

El mandatario habló públicamente por primera vez esta semana luego de la polémica por la difusión de audios atribuidos a su hermana Karina Milei y al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. En el plano político, el mandatario también enfrenta un escenario adverso tras la intervención del Tesoro Nacional en el mercado cambiario.

En primer lugar, remarcó: "Quiero agradecerle al jefe, a mi hermana, Karina Milei, por haber organizado el partido a nivel nacional y por acompañarme a diario en esta lucha por las ideas de la libertad. A pesar de las injurias y operertas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días".

El Presidente defendió a su hermana y comenzó hablando de los audios atribuidos a su hermana y las acusaciones de un presunto esquema de coimas en la ANDIS. "Hacen estas operaciones de manera muy grosera y después se terminan cayendo. Por ejemplo, en el día de hoy, la Justicia determinó que es inocente luego de que durante tres años fuera calumniado e injuriado", lanzó contra la oposición.

"A ellos no les importa ensuciar porque están todos sucios. Claramente te quieren llevar al barro porque ahí te sacan ventaja porque ellos ya saben, son de ahí. Pero no lo van a lograr, porque se están despertando y tienen consciencia de lo que están haciendo", agregó.

En ese sentido, continuó: "Cuando viene todo este tipo de operaciones y uno sigue luchando porque sabe que uno está limpio, entonces proceden a la intimidación física. Días atrás, en Lomas de Zamora me tiraron un adoquín. Podrían haber matado a cualquiera. Esto para ellos se trata de poder y si se tienen que cargar con vidas humanas no les importa. No se olviden que el kirchnerismo inmundo se cargó con la vida del fiscal Nisman"

"No sólo eso, sino que cuando se le agota ese recurso y en la desesperada total van contra la familia. Imagínense cómo deben estar las cosas en la provincia de Buenos Aires para que hayan hecho las tres operaciones todas juntas: trataron de acusarnos de chorros, fueron contra nuestras vidas y además se metieron con su hermana. Vaya que están asustados porque el domingo les vamos a pintar la Provincia de violeta", anticipó respecto a las elecciones.