Julieta Ortega cerró sus apps de citas y, además de Sex, será parte de “En el barro”

La actriz Julieta Ortega sostuvo que decidió eliminar las aplicaciones de citas que utilizaba porque no dispone de tiempo libre para concretar algún tipo de encuentro de esa índole, a la vez que desestimó los trascendidos que indicaban que su compañero de elenco abandonaría Sex.

En diálogo con Nahuel Saa (La Criti) y en el marco de la Presentación del programa "Córdoba Distrito Audiovisual" organizado por la casa de la provincia, la intérprete negó los trascendidos que indicaban que Diego Ramos no querría seguir en la obra de José María Muscari: “Al contrario, siempre jodemos con Diego que va a terminar por salir al escenario con bastón. Él no se va a ir nunca de Sex".

En línea, Ortega señaló que la experiencia “nació con él -Ramos- y no me lo imagino fuera”. Aunque en lo personal, el panorama considera un eje totalmente distinto, ya que la artista dejó fuera al panorama romántico, por lo menos, desde la virtualidad.

“Cerré la aplicación de citas porque no la usaba, estoy de gira, con muchas cosas no estoy con tiempo de concretar ninguna cita con nadie”, confió Julieta a “La Criti”, con una gran sonrisa y totalmente despreocupada.

Es que aquello que la tiene sin margen horario, no es nada más ni menos que su profesión y proyectos a futuro: “Estoy en la siguiente temporada de En el Barro, que ya se grabó y seguiré con Sex hasta el año que viene”.

Fuente: Noticias Argentinas.