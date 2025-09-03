Allanaron una casa en Villaguay por venta de drogas: un detenido

El personal policial perteneciente a la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Villaguay, llevó adelante un procedimiento en la ciudad de Villaguay en el marco de una investigación por narcomenudeo.

El allanamiento se efectuó en una vivienda ubicada en el Barrio “El Chaco”, que arrojó como resultado el secuestro de 26 envoltorios de nylon con marihuana, en estado molido y compacto, con un pesaje total de 329,4 gramos; 7 plantas de cannabis sativa, que tras su deshoje arrojaron un pesaje de 347,5 gramos; 12 envoltorios de nylon con cocaína, con un pesaje total de 7 gramos; 3 teléfonos celulares; $15.000 en efectivo; y recortes de nylon varios.

Asimismo, se procedió a la detención de un joven de 31 años quien, a la llegada del personal policial, se dio a la fuga evadiendo de esta manera el mandamiento judicial, intentando ingresar a otra vivienda por lo que también fue imputado de violación de domicilio y resistencia a la autoridad.

“Este procedimiento se enmarca en las tareas que lleva adelante la Policía de Entre Ríos en la lucha contra el narcotráfico, reafirmando el compromiso institucional en la prevención del delito y la seguridad de la comunidad”, destacaron desde las fuerzas.