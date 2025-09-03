Canotaje: palistas entrerrianos alcanzaron el subcampeonato mundial máster de maratón

Los palistas Sebastián Allegro y Alan Nielsen alcanzaron la medalla plateada en Hungría. (Foto: Argentina Dorada)

Los palistas entrerrianos Sebastián Alegro, del Club Náutico Paraná, y Alan Nielsen, de la Escuela Municipal de Concepción del Uruguay, fueron subcampeones en la categoría Máster del Mundial de Canotaje modalidad maratón que se disputa en Gyor, Hungría.

Con un tiempo de una hora, 17 minutos, 55 segundos y 29 centésimas, el K2 Maratón. Es decir, un minuto con 40 segundos y 76 centésimas más que la dupla ganadora, los locales Raymond Bukkosi y Mate Winkler, que finalizaron la prueba en una hora, 16 minutos, 14 segundos y 53 centésimas.

Completaron el podio los daneses Nils Boe y Torben Thomsen, con una hora, 17 minutos, 59 segundos y 31 centésimas, consigna Uno.

Cabe destacar que los uruguayenses Rodrigo Caffa y Mauricio Caffa finalizaron terceros en K2 Maratón, mientras que Rodrigo finalizó segundo en K1 Maratón. Por su parte, Alan Nielsen finalizó también segundo en K1 Maratón.

Este jueves será el turno de las palistas del Club Náutico Paraná, Pía Giménez (K1 Short y K1 Junior Maratón) y Lara Abud (K1 Sub 23); también competirá Roberto Palacios de Gualeguaychú y Pedro Ratto, de Concepción del Uruguay.