Cierre de campaña bonaerense: antes de la llegada de Milei, hubo incidentes en Moreno

El operativo se desarrolla en medio de un clima de tensión tras los recientes escándalos vinculados a presuntas coimas cobradas por la hermana de Milei a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La elección del club Villa Ángela, en el barrio Trujuy, como escenario del acto ya había sido señalada como de riesgo por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, debido a las condiciones precarias de seguridad, mientras que los últimos actos del líder de LLA en Junín y Lomas de Zamora habían registrado agresiones y protestas similares.

El acto fue convocado para las 17 horas y se esperaban más de 10.000 asistentes, con fuerte presencia de militancia de la Primera y Tercera sección electoral. Está previsto que hablen entre cuatro y cinco oradores, con el cierre a cargo de Javier Milei, cuyo discurso arrancaría alrededor de las 19:30. Sin embargo, con los incidentes y el tenso clima la presencia del mandatario se encuentra demorada.

Desde La Libertad Avanza, denunciaron que el gobernador Axel Kicillof “liberó” la zona del club y alertaron sobre un posible “atentado” contra el Presidente. La logística del acto quedó a cargo de Sebastián Pareja, jefe de LLA en territorio bonaerense y brazo político de Karina Milei, encargado de designar la locación y coordinar el evento.

Además de Milei, Karina y Pareja, participan los candidatos de las ocho secciones electorales que competirán en las elecciones locales este domingo para renovar la Legislatura y los concejos deliberantes. La lista incluye figuras del PRO como Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, quien tendrá su propio cierre seccional con la presencia de Diego Santilli, sumado a la alianza de LLA para las legislativas nacionales encabezadas por José Luis Espert.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, alertó que las condiciones de seguridad no están garantizadas para la realización del cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, previsto para este miércoles, con la participación del presidente de la Nación, Javier Milei.

Luego de los dos episodios de violencia que sufrió La Libertad Avanza en Corrientes y en Lomas de Zamora, donde militantes opositores interrumpieron actos y el presidente debió ser evacuado tras agresiones con objetos contundentes, las autoridades del partido en conjunto con la Casa Rosada, estaban terminando de organizar el evento que se realizaría finalmente en el Club Villa Ángela, ubicado en el barrio de Trujui.

En declaraciones a la prensa, Alonso señaló que el lugar elegido para el evento (una cancha de fútbol de un club barrial) presenta “múltiples deficiencias en cuanto a infraestructura, accesibilidad y seguridad”, lo que representa un riesgo tanto para los asistentes como para el mandatario.

El ministro explicó que el predio, ubicado en un área con calles de tierra que se vuelven intransitables con la lluvia, no cuenta con las mínimas condiciones para recibir a una multitud de aproximadamente 10.000 personas, mucho menos para garantizar la seguridad del Presidente.