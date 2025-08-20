Temporal en Entre Ríos: hubo récord de agua caída y se produjeron algunos episodios dramáticos

En La Paz, un árbol cayó sobre una vivienda. (Crédito de foto: Diario La Paz)

El temporal que se vivió este martes en Entre Ríos produjo situaciones de anegamientos, árboles caídos, casas inundadas y hasta un despiste en ruta. En Paraná, desde el lunes a la noche y durante todo el martes cayeron más de 78 milímetros. Ayer se informó que Defensa Civil de la capital provincial asistió en distintos domicilios del centro y de barrios como Capibá; Illia; detrás del mercado El Charrúa; El Radar; Bajada Grande y Los Hornos.

La lluvia fue más abundante en otras localidades de la provincia y provocó episodios dramáticos. Por ejemplo en La Paz, donde un árbol Tipa de gran tamaño cayó sobre una vivienda de barrio Tiro Federal, producto del fuerte viento del temporal. El árbol destruyó el comedor de la casa, según la información que publicó Diario La Paz.

Por otro lado, en la ruta 18 hubo un despiste. Fue en horas de la mañana en el kilómetro 157 de la Ruta Nacional Nº18, a la altura de la localidad de Villa Clara. El hecho involucró a un automóvil Renault Fluence que, tras tomar contacto con un espejo de agua sobre la calzada, perdió el control y despistó hacia el cantero central. No se registraron personas lesionadas y el tránsito en la zona no se vio afectado.

En zona rural del departamento Villaguay, los pluviómetros llegaron a marcar 130 milímetros y la altura del Arroyo Villaguay alcanzó los 4.30 metros.

En Gualeguay la lluvia caída rondó los 70 milímetros en la ciudad y zonas rurales. No se registraron inconvenientes pero sí calles anegadas.

En Gualeguaychú, desde la medianoche del martes hasta la mañana de este miércoles, la Prefectura Naval registró que cayeron 80 milímetros de lluvia. En algunos barrios la situación se complicó con la cantidad de agua acumulada. Uno de los puntos más críticos se dio en la zona de calle Tropas, entre Pedro Moussou y Frigorífico, en el sureste de la ciudad, según informó R2820.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), anunció que el clima adverso mejora desde este miércoles y para mañana jueves se espera una jornada soleada.