La Joaqui dio detalles de su boda con Luck Ra

La Joaqui volvió a referirse a su relación con Luck Ra y puso en palabras cómo imagina el futuro juntos. Aunque el amor está más firme que nunca, la cantante dejó en claro que no siente apuro por pasar por el registro civil y que prefiere respetar los tiempos de una relación marcada por la intensidad.

La charla se dio durante un stream de Telefe, junto a Grego Rosello y Josefina “China” Ansa, mientras La Joaqui atraviesa un gran presente profesional y se luce como una de las participantes más comentadas de MasterChef Celebrity. El disparador fue el audio de una fan que, con ternura, expresó su deseo de verla casada con el músico.

Lejos de esquivar el tema, la artista reflexionó sobre el significado del compromiso: “No hay manifestación más sincera y poderosa que la de un niño”, dijo primero. Sin embargo, fue directa respecto a lo formal: “Lo legal, sinceramente, no me interpela en absoluto. Sí me parece muy bello festejar la decisión de elegir a una persona para siempre”.

Según explicó, el motivo principal para no apresurarse tiene que ver con el ritmo de vida que ambos llevan. “Nuestras vidas son muy intensas. Por eso siento que lo justo para nosotros es ir a tiempo. Ni siquiera despacio, a tiempo. En los lugares donde podemos permitírnoslo”, afirmó.

La Joaqui confesó que sigue igual de enamorada que al comienzo: “Yo lo veo y digo: ‘No puede ser lo precioso que es este hijo de su madre’”.

La posibilidad de casamiento ya había aparecido en otras ocasiones. Dentro del reality culinario, incluso bromeó al respecto en una charla con Wanda Nara: “Ahora tengo que ganar MasterChef porque dicen que el que gana se casa”.

Sin fechas ni anuncios oficiales, La Joaqui deja en claro que el amor con Luck Ra está sólido. Y que, aunque el casamiento no sea una prioridad inmediata, la idea de elegir a alguien “para siempre” sigue muy presente.

Fuente: Noticias Argentinas.