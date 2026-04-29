Se levantó el paro de colectivos: reestablecieron el servicio metropolitano y hacia Santa Fe

Se levantó el paro de colectivos interurbanos que había afectado el inicio del servicio este miércoles por la mañana. A las 7.30, los trabajadores se dirigieron a las cabeceras para comenzar a brindar el servicio.

La medida de fuerza se tomó por parte de trabajadores autoconvocados. Afectó el horario inicial para aquellos coches que conectan el área metropolitana de Paraná y las salidas desde la Terminal hacia Santa Fe.

Cabe aclarar que también funciona con normalidad el servicio de transporte urbano de la ciudad de Paraná, brindado por San José SA. Se trata de la firma que se encuentra en conflicto con UTA, a la que piden la reincorporación de todo el personal de la anterior concesión.

El paro intempestivo fue llevado adelante por los propios trabajadores, reunidos en asamblea, que cuestionan a los dirigentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Entre Ríos e insisten con la reincorporación al servicio urbano, publicó Ahora.