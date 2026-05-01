Ricardo Arjona recordó su historia con Buenos Aires y se prepara para sus shows en el Movistar Arena

Ricardo Arjona volvió a emocionar a sus seguidores argentinos al publicar un video en TikTok titulado “Buenos Aires, como en los viejos tiempos”, donde repasó con nostalgia sus primeros pasos en la capital argentina, una ciudad que marcó profundamente su historia artística y personal.

En el mensaje, el músico recordó lugares emblemáticos como la calle Suipacha, el Hotel Conquistador, la Recoleta, la calle Florida y los bares donde escribió parte de sus canciones, mientras evocó antiguos amores, noches interminables y momentos que definió como “un viaje a la luna”.

Buenos Aires, como en los viejos tiempos.El emotivo posteo llega en la previa de su esperado regreso al país con la gira internacional “Lo que el Seco no dijo”, que lo llevará al Movistar Arena de Buenos Aires los días 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 24 y 25 de mayo. Arjona agotó las entradas de las 14 funciones y se convirtió en el primer artista solista internacional en alcanzar ese récord en el recinto.

Antes de desembarcar en Latinoamérica, el cantante celebró su exitoso paso por Estados Unidos, donde realizó 36 conciertos. “La brújula apuntando al sur”, escribió en redes sociales, reflejando su entusiasmo por volver a una región clave en su carrera y especialmente a Buenos Aires, una ciudad que, según sus propias palabras, sigue siendo parte esencial de sus recuerdos más profundos.

Fuente: Noticias Argentinas.