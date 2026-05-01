El PJ nacional puso primera pensando en el 2027 y convocó a su Congreso Nacional para el 19 de mayo

Los integrantes del consejo apuntaron contra los efectos de la política económica de Javier Milei.

El Partido Justicialista nacional puso primera pensando en las elecciones presidenciales de 2027 y convocó a un Congreso Nacional Partidario para el próximo 19 de mayo. “La esperanza del pueblo argentino está en nosotros, el Partido Justicialista”, aseguró el vicepresidente del PJ, José Mayans.

La reunión del Consejo Nacional del PJ se realizó este jueves en la sede de la calle Matheu --presidida por Mayans ante la ausencia de la presidenta del PJ, Cristina Kirchner, por su detención domiciliaria-- y permitió analizar la situación política y social del país.

Los integrantes del consejo apuntaron contra los efectos de la política económica del presidente Javier Milei y “sus graves desaciertos en política exterior”.

Estuvo también sobre la mesa el análisis de la reforma electoral que envió el gobierno nacional al Congreso, que propone la eliminación de las PASO, modificaciones en el financiamiento de campañas y reintroduce el debate por “Ficha limpia”, que había sido rechazado en 2025 por el Congreso, consignó el diario Página/12.

El debate, con miras a las elecciones de 2027, continuará el 19 de mayo con la convocatoria al Congreso Nacional, máximo órgano deliberativo del partido, en el que se podrán comenzar a definir los ejes centrales para la campaña y el armado de alianzas.

El PJ nacional convocó al Congreso Partidario para el próximo 19 de mayo



En la reunión de hoy del Consejo Nacional en la sede de Matheu, se analizó la crítica situación política y social del país, los efectos devastadores de la política económica de Milei y sus graves… pic.twitter.com/DcO9Z7hsFk — Partido Justicialista (@p_justicialista) April 30, 2026

En paralelo, el consejo convocó a elecciones internas en los PJ de Salta y Jujuy para el 25 de octubre. Las provincias norteñas fueron intervenidas poco después de la asunción de Cristina Kirchner y generó un enfrentamiento con los sellos provinciales, en particular, con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, un aliado del gobierno de Javier Milei.

Desde la sede nacional de Matheu, Mayans marcó que el armado del peronismo será para ser la opción contra La Libertad Avanza: “El presidente Milei está destruyendo el Estado y los bienes estatales. Está provocando un daño tremendo a la sociedad”.