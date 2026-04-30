Comenzó el rodaje de "El sobrino", protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Luisana Lopilato.

Netflix confirmó el inicio del rodaje de 'El sobrino', el nuevo proyecto de Damián Szifron. El film marca una nueva apuesta de la plataforma por las producciones locales de la mano del reconocido director argentino.

Damián Szifron comenzó el rodaje de "El Sobrino", su nueva película con producción de Netflix Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el director aterrizó en Buenos Aires tras finalizar su experiencia en Estados Unidos con Misántropo (2023) y dio inicio a esta nueva etapa fílmica en las calles que lo vieron nacer: La Matanza.

Esta nueva producción reúne a un elenco destacado, con figuras como las de Leonardo Sbaraglia, Luisana Lopilato, Rita Cortese y Valeria Lois. Del mismo participarán el joven Luan Adler Fuks, Vincent Macaigne y el legendario actor italiano Franco Nero.

Según trascendió, la historia seguirá la vida de un pianista de renombre internacional que, en la cima de su carrera, ve tambalear su mundo cuando descubre que su joven sobrino, de apenas nueve años, posee un talento musical que podría superarlo.

Las grabaciones del film comenzaron en Ramos Mejía, más precisamente en las calles de Avenida de Mayo al 200, en la estación de trenes y bajo el histórico puente peatonal que indica "Bienvenidos a Ramos Mejía".

Damián Szifron comenzó el rodaje de "El Sobrino", su nueva película con producción de Netflix Además, el club Estudiantil Porteño, institución fundada hace 124 años, también fue una de las locaciones utilizadas por el director de “Relatos Salvajes”.

Fuente: Noticias Argentinas.