Parque Ambiental: Oro Verde aclaró que “no tienen detalle del impacto ni de la tecnología a usar”

El Municipio de Oro Verde aclaró respecto del Parque Ambiental que “le presentaron la ubicación, pero no tienen detalle sobre el impacto ambiental ni las tecnologías que se usarían” y que nada decidirán de espalda a la sociedad.

La Municipalidad de Oro Verde aclaró la información que tomó estado público acerca del Parque Ambiental presentado hace unos días donde la localidad figura como el lugar más viable para su ubicación.

Sobre la conformación del Consorcio, el intendente César Clement, explicó que “desde el inicio de esta convocatoria de la Provincia decidimos ser parte del consorcio porque queremos tener voz y voto en decisiones que son muy importantes para nuestra localidad. El proyecto aún está en sus inicios, sólo tenemos precisiones generales y el martes se presentó la posible ubicación, a pocos kilómetros de Oro Verde, dentro de nuestro ejido”.

“Personalmente, quiero aclarar mis dichos públicos: lo que mencioné fue la posibilidad de analizar alternativas dentro de un esquema regional, de ninguna manera es una decisión tomada, ni un proyecto definido para Oro Verde”, aclaró el intendente.

Acerca del lugar que se presentó en la reunión realizada en el Centro Provincial de Convenciones, Clement aclaró que “no entregamos ningún terreno para el Parque Ambiental. De hecho, el inmueble señalado está cedido en comodato al Frigorífico Alberdi (Res. O11/MOV/2025) para el traslado de sus lagunas de tratamiento en el marco de un trabajo de dos años entre el Municipio, la empresa y la Secretaría de Ambiente de la Provincia para solucionar el problema ambiental más grave que tiene la ciudad”.

También destacó que desde el Municipio se trabajó en el Plan Base con instituciones y vecinos junto a la Secretaría de Planificación e Inversión Pública de la provincia, la “Fundación en Obras” y la Cátedra de la UNESCO Jdl “Ciudades intermedias” que marca lineamientos generales acerca de hacia dónde debe crecer Oro Verde y el uso del suelo en distintas zonas. El resultado es un crecimiento urbanístico para la zona Oeste (donde se propuso el Parque) y se había avanzado en un proyecto que fue enviado al Concejo Deliberante y que aún no ha tenido tratamiento. Esperamos que pueda ser analizado a la brevedad para darnos una herramienta sobre la ubicación en este momento.

El proyecto del Parque Ambiental

El intendente César Clement también destacó que “desde el Municipio vamos a trabajar para tener lo antes posible la información y el proyecto para darlo a conocer a la sociedad y poder analizar en profundidad de qué se trata”. Y aclaró que “no tenemos un detalle sobre el impacto ambiental ni las tecnologías que se usarían en el tratamiento de los residuos. El estudio que nos presentaron sólo fue acerca de la ubicación”, señaló.

“En este momento hago un compromiso público de nuestro Gobierno: vamos a generar instancias para debatir este proyecto con la ciudadanía. Además, queremos convocar ni bien lo tengamos a las Facultades e instituciones que producen conocimiento en nuestra localidad que son muchas, como lo hicimos en otras instancias. El problema de los residuos existe y hay que resolverlo, pero tiene que ser con planificación, responsabilidad y transparencia. Quienes eligieron Oro Verde para vivir lo hicieron por muchos factores, pero sabemos que el ambiente es uno de los pilares que tenemos que preservar por nuestras familias”, aseveró.

“No voy a hacer nada a espaldas de los vecinos ni mucho menos acompañar una iniciativa que perjudique a nuestra localidad. Entiendo la preocupación que se generó, porque es la misma que tenemos como Gobierno”, finalizó.