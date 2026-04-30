Un gobierno que traiciona a la Patria

Frente al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, denuncié el ajuste y el incumplimiento sistemático de las leyes educativas por parte del gobierno nacional.

Señalé lo llamativo del poquísimo tiempo dedicado a informar las políticas educativas, apenas un minuto. Lo que expresa con claridad el lugar que este gobierno le asigna a una política central para el desarrollo del país.

Denunciamos el incumplimiento de leyes clave como la Ley de Educación Nacional (26.206), la Ley de Educación Técnico Profesional (26.058), la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente (27.075), la Ley 25.053, que crea el FONID, la Ley 27.045, que establece la obligatoriedad de la sala de 4 años, entre otras normas que fijan obligaciones concretas para el Estado nacional. Además, advertimos el vaciamiento de la educación técnica y denunciamos la falta de respuestas sobre su financiamiento.

Argentina, por Constitución Nacional, por acuerdos internacionales y por las leyes vigentes, está obligada a garantizar el financiamiento y el funcionamiento de los niveles obligatorios. Sin embargo, el gobierno de Milei se corre de esas responsabilidades, veta leyes y desatiende obligaciones básicas.

En ese marco, planteamos interrogantes que el oficialismo no puede eludir: ¿cuál es la responsabilidad indelegable que el gobierno cree tener en materia educativa? ¿Qué rol le asigna a la educación pública? ¿Y qué sanción corresponde cuando quienes gobiernan incumplen la ley?

El propósito de Milei, Adorni y sus cómplices, mucho más que romper el Estado desde adentro, va por destrozar la comunidad desde afuera, desde el poder.

Cuando se vulneran los derechos de los jubilados, de las personas con discapacidad, de los estudiantes y de los trabajadores de la educación, se pone en jaque el conjunto de relaciones comunitarias, jurídicas y culturales que hacen al ser argentino, a la Patria.

Tal como hemos denunciado en el recinto, este gobierno está traicionando a la Patria. Frente a un gobierno que se desresponsabiliza de sus obligaciones, vamos a defender las leyes que con compromiso hemos aprobado acá.

(*) Diputada Nacional PJ Entre Ríos