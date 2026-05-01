Gato Negro inicia el mes con un ciclo de cine policial

El espacio cultural Gato Negro, ubicado en calle Tucumán 355 de la ciudad de Paraná, dará comienzo a una nueva propuesta cinematográfica este domingo 3 de mayo a las 19 con la exhibición del filme Muerte entre las flores, dirigido por Joel Coen. La iniciativa surge como parte de la apertura de un ciclo mensual dedicado al género de gánsteres, con el cual los organizadores buscan proponer una reflexión sobre las dinámicas de poder, la violencia y las lógicas autoritarias a través del séptimo arte.

Muerte entre las flores, cuyo título original es Miller's Crossing, es una producción estadounidense de 1990 que marcó un punto de inflexión en la carrera de los hermanos Coen. Con una duración de 115 minutos, la trama sigue los pasos de Tom Reagan, la mano derecha de un influyente jefe mafioso de origen irlandés llamado Leo O'Bannon, quien se ve envuelto en una escalada de traiciones y conflictos territoriales.

La historia se dispara cuando Leo decide extender protección a Bernie Bernbaum, un corredor de apuestas que interfirió en los negocios del gánster italiano Johnny Caspar, rival directo de O'Bannon. Esta decisión desencadena una guerra abierta entre las familias criminales de la ciudad, situación que se agrava por el vínculo sentimental que Tom mantiene en secreto con Verna, la novia de su jefe y hermana de Bernie.

A medida que la violencia se intensifica, el protagonista debe navegar entre lealtades cruzadas y juegos de poder, especialmente tras ser expulsado del círculo de confianza de Leo y verse obligado a trabajar para Caspar.

Uno de los momentos centrales del filme transcurre en el bosque conocido como Miller's Crossing, donde Tom debe demostrar su lealtad cumpliendo una ejecución que pondrá a prueba sus propios principios morales.

Desde la organización del Gato Negro señalaron que la elección de esta temática para el mes de mayo responde a una lectura crítica de la realidad, utilizando la figura de los clanes mafiosos como una metáfora de los grupos de poder concentrados que operan en la sociedad contemporánea. Según expresaron, el cine policial permite visibilizar las pasiones humanas y los momentos históricos en los que el diálogo es desplazado por la imposición y la fuerza.

Durante la función, el lugar ofrecerá su habitual carta de cafetería.

La entrada tendrá un valor de $2.000 y podrá abonarse directamente en puerta.