Frigerio ante la UIER: “Tenemos que facilitarles la vida a los que generan trabajo genuino en Entre Ríos”

En un encuentro que marcó el inicio de una nueva etapa institucional, el gobernador Rogelio Frigerio participó del acto de asunción de la flamante presidenta de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER). Durante la jornada, ambas partes enviaron un fuerte mensaje de consenso y destacaron que la salida a la crisis económica requiere de un esfuerzo conjunto entre el Estado y las empresas.

En su primer discurso al frente de la entidad, la nueva titular de la UIER puso en valor el esfuerzo de los industriales entrerrianos para sostener las fábricas y los puestos de trabajo en un contexto macroeconómico complejo. “Nuestra provincia tiene un potencial productivo enorme. Necesitamos reglas claras, previsibilidad y un Estado que acompañe a los que invierten y producen, en lugar de ponerles trabas”, destacó la dirigente.

Asimismo, la presidenta remarcó que la agenda de la UIER estará enfocada en mejorar la competitividad, impulsar la innovación en las plantas provinciales y abrir nuevos mercados. “El diálogo con el gobierno provincial es fundamental para avanzar en las obras de infraestructura, la modernización impositiva y la logística que nuestras industrias demandan para poder crecer”, agregó.

Por su parte, el gobernador Rogelio Frigerio celebró el recambio de autoridades y ratificó el rumbo de su gestión frente al sector privado. “Desde el primer día dijimos que el Estado no puede ser un peso para el que quiere emprender. Tenemos que facilitarles la vida a los que generan trabajo genuino en Entre Ríos”, sostuvo el mandatario provincial.

En sintonía con el reclamo industrial, Frigerio aseguró que la provincia está haciendo un esfuerzo histórico por ordenar las cuentas públicas para, progresivamente, aliviar la carga fiscal sobre los sectores productivos. “Entendemos las dificultades que atraviesan, pero estamos convencidos de que, si trabajamos espalda con espalda, la industria entrerriana va a ser el motor de la recuperación de nuestra provincia”, concluyó el gobernador.

El encuentro cerró con el compromiso de mantener una agenda de trabajo abierta y mesas de diálogo periódicas para monitorear los avances en las distintas cadenas de valor de la provincia.