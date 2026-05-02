Marcelo Ciarrocchi ganó en el sprint del Top Race en Concordia

Ciarrocchi se quedó con una peleada victoria en la carrera sprint de Concordia.

Este sábado, la acción correspondiente a la tercera fecha del Top Race encontró el desarrollo de la clasificación y la carrera sprint en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia. La actividad en el autódromo entrerriano se llevó adelante entre la mañana y la tarde de una larga jornada.

En la clasificación nadie fue mejor que Diego Verriello. El experimentado piloto de Fiat logró un insuperable tiempo de un minuto, 50 segundos y 587 milésimas. El segundo lugar fue para Nereo Queijeiro, que arribó a 789 milésimas del líder; mientras que el tercero fue Marcelo Ciarrocchi, que acabó a un segundo y 206 milésimas.

Luego de esta parte de la competencia llegó el momento de la carrera sprint, ya entrada la tarde. En ese contexto, el más destacado fue Marcelo Ciarrocchi. El de Ford completó los nueve giros de carrera en 17 minutos, tres segundos y 365 milésimas.

Ciarrocchi consiguió imponerse luego de un duro duelo con Diego Verriello que lo llevó al liderazgo y que retrasó algunos puestos al poleman. Una salida de pista y un posterior toque llevaron a Verriello al décimo lugar en el que terminó la carrera. Detrás de Ciarrocchi, el podio lo completaron Federico Montans y Roberto Lobay, que quedaron a cuatro segundos y 700 milésimas y seis segundos y 908 milésimas, respectivamente.

Ahora todo se posterga al domingo, día en el que disputarán la carrera final a partir de las 11.45. La carrera final quedará en manos del mejor tras 25 minutos y una vuelta de competencia.

Carrera sprint | Top Race | Fecha 3 (en Concordia)

1°) Marcelo Ciarrocchi (Ford): 17’3”365/1000.

2°) Federico Montans (Lexus): a 4”700/1000.

3°) Roberto Lobay (Lexus): a 6”908/1000.

4°) Claudio Domínguez (Chevrolet): a 8”226/1000.

5°) Juan Traverso (Fiat): a 12”11/1000.