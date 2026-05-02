Boca ganó como visitante y esperará a Estudiantes

Este sábado por la tarde, la acción del Torneo Apertura de la Liga Profesional tuvo su paso por el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Allí Central Córdoba recibió a Boca Juniors por la última fecha de la Zona A. El árbitro fue Nazareno Arasa, acompañado por Lucas Novelli.

Nota en desarrollo.

Con la victoria, Boca llegó a 30 puntos y lidera la tabla de su grupo, pero si Estudiantes supera a Platense, el Xeneize terminará segundo. El Ferroviario, por su parte, finalizó con 16 puntos y podría perder una posición en caso de haber victoria de Newell’s ante Vélez.

-SÍNTESIS-

Central Córdoba 1-2 Boca Juniors.



Goles:

43’PT: Alan Velasco (BOC).

45’PT: Milton Giménez (BOC).

11’ST: Michael Santos (CCO).



Formaciones:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Lucas González, Matías Vera, Tiago Cravero, Diego Barrera; Ezequiel Naya y Michael Santos.

DT: Lucas Pusineri.



Boca Juniors: Leandro Brey; Juan Barinaga, Jorge Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Williams Alarcón, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Ángel Romero, Exequiel Zeballos; Milton Giménez.

DT: Claudio Úbeda.



Cambios:

34’PT: ingresó Marcelo Weigandt por Juan Barinaga (BOC).

ET: ingresó Santiago Moyano por Lucas González (CCO).

21’ST: ingresó Tomás Aranda por Exequiel Zeballos (BOC).

21’ST: ingresó Miguel Merentiel por Milton Giménez (BOC).

22’ST: ingresó Horacio Tijanovich por Ezequiel Naya (CCO).

22’ST: ingresó Marco Iacobellis por Fernando Martínez (CCO).

31’ST: ingresó Leandro Paredes por Williams Alarcón (BOC).

31’ST: ingresó Milton Delgado por Ángel Romero (BOC).

43’ST: ingresó Lucas Varaldo por Matías Vera (CCO).



Amonestados:

15’PT: Fernando Martínez (CCO).

20’PT: Juan Barinaga (BOC).

39’PT: Tomás Belmonte (BOC).

35’ST: Milton Delgado (BOC).

43’ST: Marco Iacobellis (CCO).

49’ST: Alejandro Maciel (CCO).



Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Lucas Novelli.



Estadio: Madre de Ciudades.