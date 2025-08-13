Emanuel Rodríguez y Leonardo Schonfeld en un encuentro de música y vino

La ciudad contará con una propuesta artística que busca cautivar los sentidos. Este viernes 15 de agosto, a las 21:00, en el subsuelo de la Galería Flamingo, ubicada en San Martín 902, se presentará "Noche de Estrellas", un concierto organizado por Proyecto ERarte junto a Bodegas y Viñedos de Entre Ríos. La velada contará con la voz del tenor Emanuel Rodríguez y el acompañamiento al piano de Leonardo Schonfeld, en un recorrido por melodías románticas internacionales y nacionales.

La experiencia está pensada para ir más allá de la música, incorporando una degustación de espumantes entrerrianos seleccionados especialmente para la ocasión. Esta combinación busca generar un clima propicio para el disfrute pleno. El evento se desarrollará en un espacio de ambiente climatizado, con barra disponible para quienes deseen continuar la noche con otras opciones de bebida.

Emanuel Rodríguez, tenor reconocido por su interpretación de piezas románticas y de repertorio lírico-popular, y Leonardo Schonfeld, pianista de amplia trayectoria en la música de cámara y en acompañamientos vocales, conforman un dúo que en esta oportunidad proponen un repertorio que abarca clásicos atemporales y canciones que forman parte de la memoria sentimental de distintas generaciones.

El formato "íntimo" responde a una de las premisas de Proyecto ERarte de crear espacios culturales de alta calidad artística en contextos más cercanos, donde la interacción con el público sea directa y la música se viva de manera personal.

Las entradas tienen un valor de $12.000 y pueden adquirirse a través de reservas por WhatsApp al 343 4808780, mediante la plataforma Eventbrite.com.ar o directamente en la puerta el día del evento, sujeto a disponibilidad. Dada la capacidad limitada, la organización recomienda asegurar la ubicación con anticipación.